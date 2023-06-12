Участники клуба «Автодон» провели патриотический автопробег ко Дню России

Участники клуба «Автодон» решили проявить свою патриотическую позицию ко Дню России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Несмотря на сложную обстановку в регионе, участники клуба «Автодон» не смогли остаться в стороне и решили проявить свою патриотическую позицию, устроив патриотический автопробег ко Дню России. Участники клуба решили таким способом продемонстрировать молодежи, как необходимо праздновать день России и поднять патриотических дух горожан.

- В честь Дня России клуб решил сделать автопробег, чтобы продемонстрировать для молодежи как можно праздновать день России и поднять патриотических дух горожан. Мероприятия в основном проходят в честь праздников, как и общероссийский так и связанных с нашим краем, таких как день Республики, день флага ДНР и прочих. День России для каждого гражданина — это безусловно большой праздник и для нас. Это важное событие для республики, так как мы впервые отмечаем его в качестве субъекта Федерации, - отмечает администратор клуба «Автодон» Енакиево Полина.

Участники мероприятия хотели поднять патриотических дух горожан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

У клуба на ближайшие время большие планы, развитие и создание новых отделение, количество участников увеличивается в геометрической прогрессии и все готовые дружной командой организовывать мероприятия.

«Автодон» продемонстрировал, как необходимо праздновать день России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы довольно часто принимаем участие в подобных мероприятиях, как минимум раз в месяц. Сегодня собрались ребята из близлежащих городов, для участия в автопробеге в честь праздника дня России. Будем ездить по городу с флагами, наводить шум, в хорошем смысле этого слова, - говорит участница пробега Светлана.

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