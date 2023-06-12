Экологи ДНР расчистили береговую линию реки Крынка. Фото: t.me/gkecopoldnr

В Донецкой Народной Республике продолжают проводить Всероссийскую экологическую акцию «Вода России». Сотрудники Госкомэкополитики при Главе ДНР на территории парка «Зуевский» расчистили береговую линию реки Крынка.

- На территории парка «Зуевский» сотрудниками Госкомэкополитики при Главе ДНР была расчищена береговая линия реки Крынка в зоне отдыха «Речная», - отмечают в ведомстве.

В этот раз акция была приурочена к Международному дню очистки водоемов, который ежегодно отмечается 6 июня.

Напомним, ранее экологи ДНР начали расчищать от мусора береговую линию Азовского моря. Сама Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии России с 2014 года. На сегодня это крупнейший в стране волонтерский экологический проект, объединивший уже более 8 миллионов человек.

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