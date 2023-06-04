Экологи ДНР начали расчищать от мусора береговую линию Азовского моря

На побережье Азовского моря наводят порядок. Фото: ДАН

Порядка трехсот метров береговой линии Азовского моря в районе села Холодное на юге ДНР очищено в рамках начавшейся в регионе всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на врио руководителя Государственного комитета водного и рыбного хозяйства Республики Андрея Судьина.

- Мы провели акцию неподалеку от административной границы ДНР и Ростовской области за пределами села Холодное. В акции приняло участие около 60 человек - сотрудники комитета и коллеги из области. Мероприятие первое в рамках акции «Вода России», в течение этого месяца пройдет еще несколько таких мероприятий по разным локациям в ДНР, - рассказал Андрей Судьин.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ с 2014 года. На сегодня это крупнейший в стране волонтерский экологический проект, объединивший уже более 8 миллионов человек.

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