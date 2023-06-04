Денис Пушилин поздравил православных жителей с Троицей

Денис Пушилин посетил один из храмов. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей с Днем Святой Троицы.

- Поздравляю православных жителей Республики с Днем Святой Троицы — праздником, символизирующим обновление, дарующим силу для преодоления испытаний и надежду на возрождение, - написал в своем телеграм-канале руководитель Республики Денис Пушилин.

Денис Пушилин посетил один из храмов. Фото: Администрация Главы ДНР

При этом он отметил, что сегодня особенно красивы православные храмы в зелени и цветочном убранстве.

Троица - один из двенадцати главных православных праздников. Иногда его еще называют Днем сошествия Святого Духа. В Библии описано сошествие на землю Святого Духа, которое предвещал Иисус Христос. Это событие продемонстрировало верующим триединство Бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Есть у Троицы и третье название - Пятидесятница. Это название указывает на дату празднования - пятидесятый день после Пасхи. Считается, что на пятидесятый день со дня Пасхи была образована христианская церковь.

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