В Министерстве образования и науки ДНР рассказали, как родителям получить бесплатную путевку в лагерь для их детей

Ольга Колударова. Фото: Министерство образования и науки ДНР

Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова во время прямой линии с жителями региона рассказала, как родителям получить бесплатную путевку в лагерь для их детей.

Если Вашему ребенку не менее 9 лет, тогда:

- Вы должны написать заявление директору школы, где учится ребенок, о желании направить его на оздоровление за пределы Донецкой Народной Республики. Также подать заявление можно непосредственно в управление (отдел) образования по месту жительства

- При получении школой квот на отдых и оздоровление Ваш ребенок подлежит включению в списки, если у него нет противопоказаний для нахождения в лагере, он соответствует возрастной категории, у него в порядке медицинские документы, в наличии все прививки по возрасту, Вы готовы собрать все документы, оформить доверенность на сопровождающих и привезти ребенка к месту сбора организованной группы.

- Списки, составленные школой, подаются в управление (отдел) образования администрации города (района), которые в свою очередь предоставляют их в Министерство образования и науки ДНР

- Министерство издает приказ, оплачивает перевозку детей, и дети едут отдыхать.

- Если трансфер организовывает Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, то дети едут железнодорожным транспортом. До КПП «Успенская» довозят города и районы Донецкой Народной Республики автобусами, а потом дети едут до Ростова электричкой и пересаживаются в поезд, - сообщила Ольга Павловна.

Ранее руководитель Министерства образования рассказывала, что дети смогут отдохнуть в детский лагерях и в других регионах.

- Шефы-регионы, спасибо им огромное, откликнулись на эту задачу. И у нас этим летом больше восьми тысяч детей выедут за пределы ДНР - побывают в загородных лагерях наших шефов-регионов, - отметила Ольга Колударова.

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