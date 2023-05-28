Мариупольский и Приазовский университеты восстановят к 1 сентября

В Мариуполе продолжается активное восстановление Приазовского государственного технического университета и Мариупольского государственного университета.

Десять корпусов Приазовского государственного технического университета - это целый квартал в самом центре Мариуполя. Здесь уже 90 лет готовят будущих строителей, инженеров, металлургов, энергетиков. Некоторые учебные здания-жемчужины Мариуполя были разрушены более чем на 70 процентов. Восстанавливать храм технических наук приходится во второй раз. Во время Великой Отечественной войны корпуса также были основательно разрушены. Как и тогда, университет из руин сейчас возрождает вся страна.

Особое внимание к первому корпусу, его реконструируют с исторической точностью. Пробоины стараются закрывать теми же кирпичами, из которых 113 лет назад и было построено здание. На каждом кирпиче буква «Л» (это означает, что он сделан на заводе купца Леванидова).

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что началась чистовая отделка внутренних помещений вуза. Сотрудники университета смогут приступить к работе в одном из отремонтированных корпусов уже в июне.

Ожидается, что Приазовский государственный технический университет будет восстановлен и оснащен необходимым современным оборудованием уже к 1 сентября. Храм технических наук планирует после ремонтно-восстановительных работ принять до 6 тысяч студентов.

Весь учебный процесс в Мариупольском государственном университете проходил в его главном корпусе. Все пять корпусов вуза в результате боев были повреждены. Больше всего в результате боевых действий пострадали корпуса педагогического и факультета филологии и массовых коммуникаций. Здания этих факультетов были огневыми точками украинских националистов.

Единственное здание Мариупольского университета, которое уже восстановили, - спорткомплекс «Купол». Строители из Санкт-Петербурга отремонтировали и усилили конструкции здания и купола, поврежденные в результате обстрелов ВСУ. Прилегающую территорию благоустроили, установили там фонари. В комплексе установили различное оборудование, в том числе тренажеры и табло.

Пока вуз не будет восстановлен полностью, в «Куполе» будет размещаться педагогический факультет, работать спортивные секции и проводиться приемная кампания.

Сегодня в одном из ведущих вузов ДНР учатся более трех тысяч студентов в очно-дистанционном формате на пяти факультетах и десятках специальностей.