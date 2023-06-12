Автомобили высокой проходимости для бойцов СВО прибыли в Донецк

На этот раз в регион доставили 5 машин высокой проходимости. Фото: УНМ ДНР

В Донецк прибыли машины высокой проходимости, БПЛА, бронежилеты и спецоборудование для бойцов СВО. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в столицу ДНР прибыл крупный гуманитарный конвой от общественных организаций, волонтеров и неравнодушных граждан.

- В этот раз прибыли 5 машин высокой проходимости, мотоцикл, беспилотники, бронежилеты и спецоборудование для бойцов, - рассказали в оборонном ведомстве.

В управлении также добавили, что все это поможет военнослужащим в выполнении боевых задач на передовой.

Сообщается, что помимо этого в Республику были доставлены продукты питания и вещи для мирных жителей из прифронтовых районов.

Напомним, ранее в Донецк поступили 20 тонн гуманитарного груза от общественных организаций. В его состав вошли квадрокоптеры, рации, павербанки, телефоны, планшеты и рюкзаки для бойцов, а также необходимые снайперам метеостанции.

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