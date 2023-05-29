В Донецк доставили квадрокоптеры, рации и метеостанции для бойцов СВО

Содействие в доставке помощи оказал 1 армейский корпус ВС РФ. Фото: УНМ ДНР

В Донецк поступили 20 тонн гуманитарного груза от общественных организаций «Фонд география сердца» и «Вече». Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что содействие в доставке помощи оказал 1 армейский корпус ВС РФ. В состав груза вошли квадрокоптеры, рации, павербанки, телефоны, планшеты и рюкзаки для бойцов, необходимые для снайперов метеостанции. Для больниц поступило медицинское оборудование. А для гражданского населения передали одежду и обувь, средства гигиены и памперсы, игрушки и детское питание, а также многое другое.

- Груз был собран неравнодушными гражданами и в кратчайшие сроки доставлен в Донецк, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее в ДНР доставили 20 тонн гуманитарной помощи из Сочи. В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, медикаменты и средства личной гигиены.

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