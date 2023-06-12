На набережной реки Кальмиус в Донецке появилось граффити с новой картой России

Над созданием граффити работают студенты ДонНАСА. Фото: ДАН

В центре Донецка на набережной реки Кальмиус появилось большое граффити с новой картой России. На бетонных плитах арт-художники изобразили карту с учетом новых регионов РФ - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. На заднем плане можно увидеть очертания терриконов и шахт, символизирующие донецкий край. А в центре композиции расположилась цифра «89» - она обозначает обновленное количество регионов в составе России.

Сообщается, что над созданием граффити работают студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Напомним, сегодня жители Донбасса испытывают особые чувства - впервые они отмечают День России в составе великой страны. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который поздравил соотечественников с праздником. По словам главы региона, быть частью великой страны, принадлежать к ней - это честь, счастье и гордость, и жители Республики должны сделать все возможное, чтобы вместе с ними Россия становилась сильнее и благополучнее.

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