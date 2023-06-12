Глава Роспотребнадзора проверила работу санэпидемслужбы в ДНР

Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в новых регионах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова проинспектировала работу санэпидемслужбы в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что глава Роспотребнадзора посетила управления ведомства в ДНР и ЛНР.

- Глава службы проверила, как организована работа по санитарно-эпидемиологическому надзору и эпидемиологическому мониторингу на новых территориях РФ и провела ряд рабочих совещаний, - заявили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что отличившимся сотрудникам руководство вручило грамоты и благодарности.

Напомним, ранее сообщалось, что в новых регионах России Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Для этого в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях были запущены две мобильные лаборатории, которые на данный момент уже выполнили порядка 200 тысяч исследований. Ситуация в новых регионах остается стабильной.

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