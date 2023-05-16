Роспотребнадзор запустил две мобильные лаборатории в новых регионах России

Территориальное отделение Роспотребнадзора продолжает работать в ДНР в штатном режиме. Фото: Пушилин/ТГ

В новых регионах России Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. Для этого в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях запущены две мобильные лаборатории. Об этом глава ведомства Анна Попова доложила Председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

— В целях обеспечения контроля запущены две мобильные лаборатории, которые на данный момент уже выполнили порядка 200 тысяч исследований. Работа с новыми регионами проводится в тесной взаимосвязи, в том числе организуется большое количество семинаров, — отметила Попова.

Глава ведомства добавила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах остается стабильной.

— Формируются территориальные управления ведомства. На данный момент они созданы в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской области. Продолжается осуществление эпидемиологического и санитарного контроля в Херсонской области, — подчеркнула Попова.

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