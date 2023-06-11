Ростовский цирк все вырученные средства от проданных билетов в Мариуполе передаст цирку в Донецке

Всего в Мариуполе артисты покажут 50 представлений. Фото: t.me/rosgoscirc

Ростовский государственный цирк передаст деньги от проданных билетов в Мариуполе своим коллегам из Донецка. Об этом сообщил в ходе открытия гастрольного тура в ДНР генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

По словам Белякова, несмотря на огромное желание ростовчан выступить на сцене донецкого цирка, в ближайшее время из-за соображений безопасности включить столицу ДНР в гастрольный тур не представляется возможным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе впервые за долгие годы открылся цирк шапито. Его организовало Министерство культуры России совместно с компанией Росгосцирк и заслуженным артистом России, директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным. В программе участвуют редкие животные, многих из которых дети Мариуполя никогда раньше не видели.

- Всего в Мариуполе артисты покажут 50 представлений, которые несомненно подарят людям мирный досуг и надежду на лучшее, - рассказали в Росгосцирке.

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