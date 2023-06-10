Эдгард Запашный открыл в Мариуполе цирк шапито

Цирковые артисты уже выступили перед детьми из Мариуполя. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе впервые за долгие годы откроется цирк шапито. Его организовало министерство культуры России совместно с компанией Росгосцирк и заслуженным артистом России, директором Большого Московского государственного цирка Эдгардом Запашным.

— Сегодня мы сделали очень хорошее дело. Впервые за многие годы в Мариуполе открылся цирк шапито. Министерство Культуры и компания Росгосцирк организовали место, где дети опять смогут почувствовать себя детьми. Программа «И волшебство и вдохновение» начала сегодня свои гастроли, — поделился Запашный в своем телеграм-канале.

Артист добавил, что в программе участвуют редкие животные.

— В программе большое количество животных, многих из которых дети Мариуполя никогда раньше не видели. Я счастлив от того, что мы сделали еще одно хорошее дело для жителей Донбасса.

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