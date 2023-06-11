Сотрудники МЧС ДНР обеспечили надежный уровень водоснабжения на Запорожской АЭС

Сотрудники водолазной службы выполнили весь необходимый комплекс работ. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике обеспечили надежное водоснабжение Запорожской АЭС. Об этом заявили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что специалисты водолазной службы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР по просьбе руководства Запорожской АЭС уплотнили шандоры, то есть затворы гидротехнических сооружений, и очистили оголовку колодцев технической воды на пруду-охладителе электростанции.

- Это позволит обеспечить надежный уровень водоснабжения атомной электростанции, - заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что водолазы выполнили весь необходимый комплекс работ.

- Снижение уровня воды в пруду-охладителе специалистами не прогнозируется, - сообщили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры из ДНР выехали на помощь к жителям подтопленных районов Херсонщины. Общественники будут помогать людям, находящимся в зоне риска после провокации ВСУ на Каховской ГЭС.

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