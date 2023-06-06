Волонтеры из ДНР выехали на помощь к жителям подтопленных районов Херсонщины

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки, некоторые населенные пункты, в том числе Херсон, начинает затапливать водой Фото: Александр КОЦ

Волонтеры из Донецкой Народной Республики выехали на помощь к жителям Херсонской области, где сейчас идет подтопление территорий после разрушения украинскими войсками дамбы на Каховской ГЭС. Об этом заявили ДАН в региональном исполнительном комитете Общероссийского Народного фронта.

Там уточнили, что из Республики в Херсонскую область отправились восемь активистов от Народного фронта и Народной дружины.

- Они будут помогать жителям, находящимся в зоне риска после провокации ВСУ на Каховской ГЭС, - пояснили агентству.

Уточняется, что со среды волонтеры планируют приступить к доставке пострадавшим жителям Херсонщины гуманитарной помощи. Дончане будут работать над этим совместно с коллегами из районного исполнительного комитета Народного фронта в Херсонской области, а вскоре к ним должны также присоединиться активисты из Запорожской области и Крыма.

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