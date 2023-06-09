Украинские войска возобновили ракетные удары по Горловке

Последствия обстрелов города. Фото: ТГ/Приходько

Украинские войска возобновили ракетные обстрелы Горловки. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что вечером 9 июня ВСУ выпустили по Никитовскому району города 15 реактивных снарядов из РСЗО. По данным наблюдателей, обстрелы города велись противником в разное время и с разных направлений.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:17:45 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО. 20:15 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 ракет из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили обстрел Горловки из РСЗО. По городу были выпущены пять ракет.

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