ВСУ возобновили обстрел Горловки из РСЗО

В результате обстрела поврежден жилой дом на улице 8 Марта. Фото: Приходько/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:50 зафиксирован обстрел Центрально-Городского района Горловки из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики выпустили по району пять ракет. Обстрел велся с позиций ВСУ, расположенных в Нелеповке, — отметили в ведомстве.

Напомним, что сегодня с утра Горловка уже подверглась атаке со стороны ВСУ. Боевики выпустили по городу десять ракет из реактивной системы залпового огня со своих позиций, расположенных в Нелеповке. Обстрел начался около 06:20. В результате украинской агрессии ранение получила мирная жительница 1975 года рождения.

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