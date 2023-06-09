Пушилин с Кириенко побывали на передовых позициях в ДНР

Бойцы рассказали о военных перспективах - они вселяют оптимизм. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил передовые позиции в Донецкой Народной Республике. В поездке их сопровождал командующий батальоном «Спарта» Артем Жога. Об этом Пушилин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам лидера ДНР, интересовало снабжение войск и настроение военнослужащих. Как заверили сами солдаты, оно боевое.

- С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям. Поговорили о снабжении, оно штатное, а то, что необходимо точечно, дополнительно закрывают Народный фронт и другие меценаты. Настроение ребят боевое, парни рассказали о военных перспективах - они вселяют оптимизм, - отметил он.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки не должно затянуться. Глава ДНР считает, что с переброской чеченских подразделений продвижение пойдет быстрей.

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