В ДНР создали инвестиционный комитет

Задача комитета - сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций в регион Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике создали инвестиционный комитет. Соответствующее распоряжение подписал врио Главы ДНР Денис Пушилин. Документ уже опубликован на официальных ресурсах.

Уточняется, что комитет выступает координирующим, постоянно действующим коллегиально-совещательным и консультативным органом. Его задача - сформировать благоприятные условия для привлечения инвестиций в регион, защищать права и интересы инвесторов, а также обеспечить взаимодействие государственной и местных властей в данном направлении.

Комитет возглавил Денис Пушилин, его замом назначен премьер-министр ДНР Евгений Солнцев, а секретарем - врио председателя правления Корпорации развития Донбасса Вячеслав Тарасов. В состав организации вошли еще три десятка человек, включая представителей Администрации Главы ДНР, Правительства, местных властей, общественников и государственных предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный Совет ДНР в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о господдержке инвесторов. Инвесторы могут рассчитывать на субсидии, бюджетные инвестиции, кредиты и налоговые льготы.

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