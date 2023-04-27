Народный Совет ДНР в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о господдержке инвесторов

Продукция Ясиноватского машзавода востребована на крупнейших горнодобывающих предприятиях РФ. Фото: ЯМЗ

Проект закона «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в ДНР» поступил в Народный Совет Республики. Об этом сообщил спикер парламента Владимир Бидёвка.

- Законопроект об инвестиционной политике внесен в Народный Совет ДНР, он стоит в числе приоритетных к принятию, — сказал Бидёвка.

Регулирование инвестиционной деятельности в регионе — один из приоритетных направлений по интеграции экономики ДНР в общероссийскую. Правительство Республики завершило работу над законопроектом 20 апреля.

- Для восстановления разрушенной инфраструктуры и развития промышленного потенциала Донбасса сегодня открываются новые возможности. Наша задача — реализовать по их максимуму, привлекая инвесторов и создавая для них благоприятные условия, — заявил председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он добавил, что в документе определены формы и базовые условия оказания господдержки. Инвесторы могут рассчитывать на субсидии, бюджетные инвестиции, кредиты, налоговые льготы и даже получить в аренду под свои проекты земельные участки без проведения торгов.

По словам премьера, инвесторам также будет гарантировано методическое сопровождение по принципу «одного окна».

Законопроект будет действовать в рамках созданной в новых регионах РФ свободной экономической зоны, решение о создании которой в первом чтении были приняты депутатами Госдумы. Документ предусматривает на период до 31 декабря 2050 года особый режим обложения налогами и страховыми взносами, а также применение процедуры свободной таможенной зоны.

- Нам нужно как можно быстрее и в режиме повышенных рисков привлечь инвестиции. Чтобы Донбасс вернулся к своему естественному состоянию, когда он обеспечивает и себя, и помогает другим регионам, – подчеркнул врио Главы ДНР Денис Пушилин, выступая в Госдуме.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это территория в пределах государства, на которой действуют льготные условия для предпринимательства. Такие зоны создаются с целью развития экономики во всей стране, отдельных регионах или отраслях.

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