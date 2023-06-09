Ополченцу из ДНР Роману Воробьеву присвоили звание Героя России посмертно

Все его знали по позывному «Воробей». Фото: ТГ/Пушилин

Гвардии капитану батальона «Сомали» из ДНР Роману Воробьеву, воевавшему за Республику с 2014 года, посмертно присвоили звание Героя России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который принял участие в траурной церемонии прощания с ополченцем.

- Проводили в последний путь гвардии капитана Романа Воробьева. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Роману Александровичу Воробьеву звания Героя России. Посмертно, - отметил он.

Напомним, ранее Пушилин рассказал о том, что 26-летний Роман Воробьев с 18 лет сражался в составе батальона «Сомали», принимал участие во многих боях в ДНР, в том числе за Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевскую промзону и Мариуполь. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II-IV степеней, множеством орденов и медалей.

Все его знали по позывному «Воробей».

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