«Он из плеяды ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России»: Погиб Герой ДНР Роман Воробьев

Герой ДНР Роман Воробьев был также награжден орденом Мужества РФ, Георгиевским крестом II–IV степеней. Фото: ТГ Пушилин

Герой ДНР Роман Воробьев из батальона «Сомали» погиб в боях за освобождение Донбасса от украинских оккупантов. Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал, каким был Герой, какие совершил подвиги.

- Треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьев защищал свою землю: в 18-летнем возрасте в октябре 2014 года он пришел воевать в батальон «Сомали». Все его знали по позывному Воробей. И теперь его нет с нами. Это горькая невосполнимая потеря – он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что Воробьев был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином.

За его плечами Донецкий аэропорт, Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевская промзона, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханка, Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное…

- При сражении за Мариуполь он лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй, - рассказал руководитель Республики.

Роман заслуженно получил высокое звание Героя Донецкой Народной Республики. Награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

- Роман Воробьев прожил достойную жизнь. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России. Искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава русскому Воину! – подчеркнул Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители ДНР обращаются в Фонд «Защитники Отечества» за помощью в получении статуса ветерана боевых действий

В региональном филиале Фонда рассказали, по каким еще вопросам приходят и звонят люди (подробнее)