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Политика9 июня 2023 10:08

«Он из плеяды ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России»: Погиб Герой ДНР Роман Воробьев

Денис Пушилин рассказал, каким был погибший Герой ДНР Роман Воробьев
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Герой ДНР Роман Воробьев был также награжден орденом Мужества РФ, Георгиевским крестом II–IV степеней. Фото: ТГ Пушилин

Герой ДНР Роман Воробьев был также награжден орденом Мужества РФ, Георгиевским крестом II–IV степеней. Фото: ТГ Пушилин

Герой ДНР Роман Воробьев из батальона «Сомали» погиб в боях за освобождение Донбасса от украинских оккупантов. Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал, каким был Герой, какие совершил подвиги.

- Треть своей жизни из 26 лет Роман Воробьев защищал свою землю: в 18-летнем возрасте в октябре 2014 года он пришел воевать в батальон «Сомали». Все его знали по позывному Воробей. И теперь его нет с нами. Это горькая невосполнимая потеря – он относился к той плеяде ополченцев, благодаря которым Республика выстояла и стала частью России, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что Воробьев был бесстрашным, открытым, простым донецким парнем, отличным товарищем и героическим воином.

За его плечами Донецкий аэропорт, Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевская промзона, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханка, Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное…

- При сражении за Мариуполь он лично уничтожил 10 единиц бронетехники противника, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок. Был ранен, но тут же вернулся в строй, - рассказал руководитель Республики.

Роман заслуженно получил высокое звание Героя Донецкой Народной Республики. Награжден орденом Мужества Российской Федерации, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей.

- Роман Воробьев прожил достойную жизнь. Его имя, его подвиги навсегда будут вписаны в историю Донбасса и России. Искренние слова соболезнования родным и близким. Вечная память и вечная слава русскому Воину! – подчеркнул Денис Пушилин.

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