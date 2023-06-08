Жители ДНР обращаются в Фонд «Защитники Отечества» за помощью в получении статуса ветерана боевых действий

В Донецке филиал Фонда «Защитники Отечества» находится по улице 50-летия СССР, 138А. Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Большинство обращений, поступивших в филиал Фонда «Защитники Отечества» по ДНР, касаются получения статуса ветерана боевых действий и связанных с ним социальных выплат. Об этом сообщила руководитель филиала Марина Соловарова.

- В основном люди обращаются за помощью в получении статуса ветерана боевых действий. У тех, кто имеет статус — замена документов по действующему российскому законодательству, получение выплат. Примерно 90% обращений поступают по этим трем направлениям, — рассказала ДАН Соловарова.

На данный момент в филиале приняли 148 человек, и прием продолжается.

Тем временем, региональный филиал Фонда ведет подбор учреждений, на базе которых ветераны и участники СВО с инвалидностью будут заниматься адаптивными видами спорта. Содействие в поиске окажет Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Занятия спортом — действенный способ восстановления организма после травм и ранений. Как сказали медики, лечения медпрепаратами и физиотерапии в таких случаях недостаточно. Для реабилитации необходимы дозированные физические нагрузки, их и дадут занятия спортом, — отметила Марина Соловарова.

Спортсмены и тренеры паралимпийских сборных команд России готовы рассказать, как заниматься физкультурой с максимальной пользой для здоровья. Организатором консультаций выступил Паралимпийский комитет.

Напомним, что в конце апреля Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также в ходе СВО.

Фонд «Защитники Отечества» создан 3 апреля для поддержки участников СВО и их семей. Фонд открыл филиалы во всех новых регионах 31 мая, они приступили к работе на следующий день.

В Донецке филиал Фонда «Защитники Отечества» находится по улице 50-летия СССР, 138А. Время работы — с 9:00 до 18:00.

Обращения принимаются и по горячей линии: +7949-646-15-96.

Официальный ТГ-канал филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Официальная страница филиала фонда в ВК.

Официальная страница филиала фонда в Одноклассниках.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военные пенсии в ДНР будут выплачивать по общероссийским нормам с 1 июля

Совет Федерации одобрил закон о нормах пенсионного обеспечения военных пенсионеров в новых регионах РФ (подробнее)