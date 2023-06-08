В Мариуполе к сентябрю завершат работы по восстановлению спорткомплекса «Ильичевец»

Специалистам пришлось восстанавливать здание практически с нуля - у «Ильичевца» были разрушены фасад и несущие конструкции. Фото: Минстрой ДНР

Восстановительные работы в спортивном комплексе «Ильичевец» города Мариуполь, сильно пострадавшем в ходе боевых действий, уже близятся к завершению. Ремонт должны окончить к 1 сентябрю. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Андрей Нагайцев.

Он уточнил, что работы идут согласно графику.

- Стараемся успеть к 1 сентября, чтобы ребята смогли посещать спортивные секции, - заявил чиновник.

По словам Нагайцева, специалисты уже закончили ремонтировать стены, крышу и вентиляцию, а также заменили остекление в здании. Ежедневно в восстановлении спорткомплекса участвуют около 60 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что занятия в мариупольском спорткомплексе «Ильичевец» возобновятся уже в этом году. Летом строители завершат первую часть плана по восстановлению комплекса.

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