Занятия в мариупольском спорткомплексе «Ильичевец» возобновятся уже в этом году

Глава города лично проинспектировал ход восстановления спорткомплекса. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе продолжается восстановление спортивного комплекса «Ильичевец», который был поврежден украинскими боевиками. Специалисты уже выполнили основные демонтажные работы – сняли пострадавшие от обстрелов окна, а также участки кровли и фасада. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

— Подрядчики уже восстановили разбитую кирпичную кладку по главному корпусу комплекса. Также восстановлена кладка и в отдельно стоящем здании насосной станции, здесь приступили к облицовке фасада профлистом, — рассказал Моргун. — По проекту восстановления к 1 августа на объекте планируется полностью закрыть тепловой контур и выполнить внешнюю облицовку.

Мэр Мариуполя добавил, что второй этап восстановительных работ включает внутреннюю отделку помещений.

— Таким образом, уже в этом году порядка 500 воспитанников спортивных секций СК «Ильичевец» смогут вернуться к тренировкам в своем родном спорткомплексе, — подчеркнул глава администрации.