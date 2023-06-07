Строители из Ленинградской области завершат демонтаж аварийных стен ТТУ в Енакиево до декабря 2023 года

Строители закончат до декабря демонтаж всех аварийных стен трамвайно-транспортного управления Фото: Александр Иванов
Ленинградские транспортники закончат до декабря демонтаж всех аварийных стен трамвайно-транспортного управления (ТТУ) в Енакиево Донецкой Народной Республики.
Также уже подготовили котлован для монолитной плиты под новое здание ТТУ. К декабрю специалисты возведут новое депо с теплым контуром, административно-бытовой корпус ЕТТУ и ангар для хранения и обслуживания грузовой техники.
Специалисты из Ленобласти отметили, что любой желающий строитель или даже не имеющий строительного образования и навыков разнорабочий может быть официально принят и трудоустроен на время строительства и капитального ремонта в ТТУ.
Напомним, что многие регионы России помогают отстраивать новые регионы. Так, строители из Ямала завершают восстановление школы искусств в Волновахе. В учреждении полностью заменили кровлю, окна, отремонтировали фасад.
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