В МФЦ ДНР для оформления материнского капитала обратились более 2,5 тысячи жителей Республики

Более 2,5 тысячи жителей Республики для оформления материнского капитала Фото: "КП" Архив

В отделения Многофункционального центра Донецкой Народной Республике обратились более 2,5 тысячи жителей региона для оформления материнского капитала. Об этом сообщает государственное бюджетное учреждение МФЦ ДНР.

- Выдача государственного сертификата на материнский капитал происходит за пять рабочих дней. Чтобы его получить необходимо иметь полный перечень документов, - отмечают в ведомстве.

МФЦ ДНР отмечают, что для подачи на сертификат необходимо заявление, российский паспорт (матери или усыновителя), свидетельство о рождении, а также СНИЛС заявителя и всех детей. Также право на материнский капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у граждан РФ независимо от места их жительства.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике внедрят короткий номер горячей линии МФЦ. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания с членами правительства, руководителями органов исполнительной власти, а также главами городов и районов Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР внедрят короткий номер горячей линии МФЦ

Решение принято в связи с возросшим количеством обращений граждан (подробнее)