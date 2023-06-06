ВСУ за день выпустили по Донецку более 70 натовских снарядов и 10 ракет из РСЗО

Территория Донецка и его пригороды 14 раз подверглись обстрелам со стороны украинских войск Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедший день, 6 июня, территория Донецка и его пригороды 14 раз подверглись обстрелам со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что под прицельным огнем оказались четыре района Донецка. ВСУ обстреляли их из ствольной и реактивной артиллерии.

- В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского, Петровского районов и по присоединенным территориям выпустили 73 снаряда калибром 155 мм, 10 ракет из РСЗО, - заявил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что более 70 тысяч абонентов Донецка оказались в этот день без электроснабжения. В 15:02 в результате очередного обстрела были обесточены несколько высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР.

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