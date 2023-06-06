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НовостиПолитика6 июня 2023 13:15

Более 70 тысяч абонентов Донецка остались без электроснабжения при обстреле ВСУ

Без света остались жители Петровского, Кировского и частично Ленинского районов
Виктория ПОДАРОВА
Электроснабжение восстановят после всех необходимых восстановительных работ. Фото: Минугля ДНР

Электроснабжение восстановят после всех необходимых восстановительных работ. Фото: Минугля ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по Донецку. В результате обстрела без света остались жители трех районов города. Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

— В 15:02 в результате очередного обстрела Донецка были обесточены несколько высоковольтных подстанций города. Без напряжения осталось 428 трансформаторных подстанций, 73 350 бытовых абонентов в Петровском, Кировском и частично Ленинском районах столицы ДНР, — отметили в ведомстве.

В Минугля и энергетики добавили, что специалисты приступили к восстановительным работам.

— Специалисты энергопредприятий уже проводят восстановительные работы. В ближайшее время, после проведения необходимых переподключений, энергоснабжение потребителей будет восстановлено, — заявили в ведомстве.

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