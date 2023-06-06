В ДНР посевная технических культур преодолела экватор

Засеяны 55% площадей или 66,7 тысяч гектаров полей. Фото: Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике аграрии засеяли техническими культурами почти 70 тысяч гектаров сельхозугодий. Это более половины от отведенных под такую задачу земель. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

Там уточнили, что посевная технических культур - а именно подсолнечника, сои, горчицы и льна - преодолела экватор.

- Засеяно 55% площадей или 66,7 тысяч гектаров, - пояснили в ведомстве.

Сообщается также, что тем временем план сева поздних зерновых выполнен на 61% - засеяны 17,3 тысячи гектаров полей. Аграрии сеют кукурузу, гречиху, просо и сорго.

Напомним, ранее сообщалось, что аграрии ДНР получат всю необходимую поддержку для успешного прохождения посевной. Помощь сельхозпроизводителям новых регионов окажет государство. Для этого у властей есть необходимые инструменты, в том числе льготное кредитование, субсидии и авансирование затрат.

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