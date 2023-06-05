Завершились «Большие гастроли» Донецкого театра кукол

«Большие гастроли» Донецкого театра кукол завершились Фото: Министерство Культуры ДНР

Творческая группа Донецкого республиканского академического театра кукол работала на «Больших гастролях» с 15 мая по 3 июня. Они посетили 9 городов: Рязань, Владимир, Муром, Иваново, Кинешма, Кострома, поселок Константиновский, Ярославль, Переславль-Залесский. Об этом сообщает министерство Культуры ДНР.

- В гастрольном репертуаре был добрый спектакль для малышей «Большая мечта маленького Ослика» (режиссер – Роман Мишин). Спектакль учит зрителей (не только детей, но и их родителей) осознавать свои ошибки и прислушиваться к своим родным и близким, дабы не терять одну из самых важных человеческих ценностей – семью, - отмечают в ведомстве.

Зрители очень тепло приняли эту постановку и оставляли много отзывов в соцсетях. По словам начальника отдела по развитию и связям с общественностью Донецкого театра кукол София Романенко-Куренная, творческая группа ценит каждую эмоцию, отзыв и аплодисменты от зрителя.

Напомним, это уже третьи «Большие гастроли» Донецкого республиканского академического театра кукол.

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