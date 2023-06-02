В восстановленном ДК «Строителей» в Мариуполе выступили таланты творческих коллективов

В Мариуполе в восстановленном ДК «Строителей» выступали таланты творческих коллективов Фото: Администрация Мариуполя

В восстановленном мариупольском ДК «Строителей» зрителей своими талантами на отчетном концерте радовали творческие коллективы. Об этом сообщает администрация города.

- В ДК «Строителей» выступали таланты из театра эстрадного танца «Релеве», народный ансамбль хореографических миниатюр «Ветерок», народный ансамбль бального танца «Вернисаж», народный эстрадно-цирковой коллектив «Веселая арена», студия современной хореографии «Гармония dance», образцовый театр «Грани» и ансамбль гитаристов, - отмечают в ведомстве.

Зрители, которые были на концерте провожали каждое выступление творческих коллективов бурными аплодисментами. Заместитель начальника отдела культуры городской администрации Виктория Горожанкина поблагодарила директора дворца Татьяну Объедкову, руководителей и участников творческих коллективов за прекрасный концерт и подаренное хорошее настроение.

- Желаю всем вам дальнейших творческих успехов. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем вы сможете радовать зрителей своими талантами на сцене своего родного, восстановленного ДК «Строителей», - добавила Виктория Горожанкина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариупольской библиотеке прошло шоу «Счастливое детство»

Гости детского праздника окунулись в мир волшебства и веселья (подробнее)