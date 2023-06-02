В Мариупольской библиотеке прошло шоу «Счастливое детство»

В Мариупольской библиотеки имени Николая Гоголя прошло шоу «Счастливое детство» Фото: Администрация Мариуполя

В Мариупольской библиотеке имени Николая Гоголя прошло шоу «Счастливое детство». Сам праздник был приурочен к Международному дню защиты детей. Гости детского праздника окунулись в мир волшебства и веселья. Об этом сообщает администрация Мариуполя.

- Неисчерпаемые энтузиазм и энергия, удивительная фантазия и огромный потенциал – именно из этого сделаны наши мальчишки и девчонки. Поэтому мы проводим для них максимально интегрированные мероприятия, чтобы дети не только проявили все свои способности, но и раскрыли новые таланты, - отметила директор Централизованной библиотечной системы Мариуполя Юлия Коряченко.

Дети с интересом участвовали в различных играх, конкурсах, викторинах и эстафетах. Ярким финальным аккордом стал фестиваль рисунков на асфальте «Цветы дружбы».

Напомним, что детский сад на 90 детей открыли в Мариуполе после восстановления. Также отремонтировали фасад и внутренние помещения, оснастили всех необходимым для развития малышей.

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