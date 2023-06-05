Бетонный завод Мариуполя обслуживает до 85% городских подрядчиков

Бетонный завод Мариуполя выпускает шесть классов бетона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бетонный завод Мариуполя обслуживает до 85 процентов городских подрядчиков. Продукция предприятия выпускает шесть классов бетона — от В7,5 до В35, которая используется для восстановления мостов, жилых домов, больниц, школ и дорог. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли России.

- Сейчас порядка 80-85 процентов всех российских подрядных организаций, работающих в Мариуполе, покупают продукцию именно у нас. Группу наших предприятий обслуживает порядка 60-70 единиц спецтехники, - прокомментировал директор компании «Лигос Бетон» Максим Харчук.

Он добавил, что к работам привлекают квалифицированный персонал. Также увеличивают штат сотрудников, обучают новые кадры, и платят им достойную заработную плату.

Минпромторг России ведет разработку механизма гарантирования размещения заказа на строительные материалы и конструкции, которые используются в СИП, на предприятиях новых субъектов.

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