Специалисты «Феникса» восстанавливают связь в Мариуполе

Специалисты уже начали ремонт сетей. Фото: пресс-служба оператора

Жители Приморского района Мариуполя могут наблюдать неполадки в работе мобильной связи. Специалисты республиканского оператора «Феникс» уже приступили к восстановлению волоконно-оптических линий. Ликвидировать поломку планируют к 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе оператора «Феникс».

— Ввиду повреждений на волоконно-оптических линиях связи, абоненты Приморского района Мариуполя могут испытывать трудности в пользовании сервисами мобильной связи. Специалисты профильных служб уже работают над решением этой проблемы. Ориентировочно, предоставление всех телекоммуникационных услуг будет восстановлено в 17:00, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее в Мариуполе открылся восстановленный ясли-сад. Он сможет принять до 145 воспитанников. Строители полностью обновили фасад здания, отремонтировали внутренние помещения и заменили необходимые инженерные сети.

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