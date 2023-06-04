Открытие ясли-сада в Мариуполе. Фото: Телеграм-канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева

4 июня в Мариуполе открылся восстановленный ясли-сад. Об этом в своем телеграм-канале рассказал премьер-министр ДНР Евгений Солнцев, побывав с рабочей поездкой в приморском городе.

- В Мариуполе открыли восстановленный ясли-сад. Он сможет принять до 145 воспитанников. Строители полностью обновили фасад здания, отремонтировали внутренние помещения и заменили необходимые инженерные сети, - сообщил Солнцев.

Председатель правительства ДНР вместе с делегацией Минстроя России во главе с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным осмотрели ряд инфраструктурных объектов на юге Республики.

- Побывали и на нескольких стройплощадок жилых домов. Работы масштабные, идут в графике, - отмечает Евгений Солнцев. - Как и в Новоазовском районе. Сегодня здесь активно восстанавливаются разрушенные дома, объекты образования и здравоохранения, ведется ремонт транспортной и коммунальной инфраструктуры. Важно, что наряду со строителями региона-шефа трудятся и местные специалисты.

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