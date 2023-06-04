Денис Пушилин передал девочке из Енакиево щенка померанского шпица, подаренного Владимиром Путиным

Ирочка была счастлива, обещала ухаживать за своим новым другом. Фото: Скриншот с видео в телеграм-канале Дениса Пушилина

Юная жительница Енакиево Ирина Морозова получила от Президента России Владимира Путина подарок, о котором попросила в письме, - щенка померанского шпица. Собачку передал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Девочка Ира из Енакиево написала письмо Президенту России с просьбой подарить ей щенка. Сегодня посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Владимира Путина - щенка породы померанский шпиц, - сообщил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЫ

Девочка поблагодарила главу государства за подарок, сказав, что он исполнил ее заветную мечту.

- Конечно, Ирочка была счастлива, обещала ухаживать за своим новым другом и в ответ попросила передать Президенту вышитую бисером картину с изображением миниатюрного шпица, - добавил руководитель Республики.

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