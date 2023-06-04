В ДНР родителям на детей до 3 лет положено ежемесячное пособие Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народной Республике родителям на детей до 3 лет положена ежемесячная помощь. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики ДНР.

- За назначением региональной меры социальной поддержки на ребенка до 3 лет может обратиться один из родителей ребенка, в том числе несовершеннолетний, опекун или временно назначенный опекун, постоянно проживающий с ребенком, - говорится в сообщении Минтруда Республики.

Ежемесячный размер пособия составляет 7 тысяч рублей. Помощь назначается с месяца обращения, но не ранее месяца, следующего за месяцем рождения ребенка, если все необходимые документы поданы в течение месяца со дня обращения по месяц достижения ребенком возраста трех лет.

Документы, необходимые для назначения: заявление; паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; ИНН; копия свидетельства о рождении ребенка; копия решения (документа) уполномоченного органа об установлении опеки/предварительной опеки (для опекуна/временно назначенного опекуна).

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