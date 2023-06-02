Донецкий драмтеатр представил две новые программы для детей

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

К началу летних каникул музыкально-драматический театр подготовил две новые программы. Основой для них послужили стихи отечественных классиков – Александра Сергеевича Пушкина и Сергея Владимировича Михалкова.

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

1 и 2 июня артисты Донецкой муздрамы выступили перед учащимися из пришкольных лагерей города Снежного. Литературно-музыкальная композиция «Дело было вечером» стала подарком к Международному дню защиты детей для ребят из «Лучика», а «Непоседы» смогли услышать «Сказку о попе и о работнике его Балде».

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

- Начало июня мы всегда ждем с особым волнением. И хотя в этом году нет возможности принять детвору в наших стенах, мы не могли оставить своих юных зрителей без привычной порции хорошего настроения. Народная артистка ДНР Алла Ульянова так представила знаменитую сказку Пушкина, что та заиграла совершенно новыми красками, не умалив при этом гениальность первоисточника. Игорь Рыбчинский всегда очень тонко чувствует детское душевное состояние, поэтому его прочтение стихов Михалкова интересно не только ученикам начальных классов, но и взрослым, – отметила генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

Директор школы Виктория Даурова от лица администрации горячо поблагодарила артистов за впечатления, которые получили ее подопечные:

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

- Мы очень рады, что получили возможность познакомиться с вами. Огромное спасибо за то действо, которое вы нам показали. Ребята в восторге. Думаю, благодаря вашей программе детвора начнет больше читать именно книги.

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

Евгений Попов, исполнивший в сказке сразу несколько ролей, так отозвался о выступлении:

- Работалось очень легко. Восприятие – шикарное, ребята – великолепные, было видно, что им нравится. Спасибо им за те эмоции, которыми они так щедро делятся с нами.

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

Благодаря разработанному графику, артисты муздрамы побывают в самых отдаленных городах и поселках Республики. Выездные мероприятия проходят во исполнение поручения председателя Правительства ДНР в рамках летней оздоровительной кампании этого года.

Ребята в восторге. Фото: Донецкий драмтеатр

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