Утром на Троицу украинские боевики обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ применяют 155-, 152-миллиметровую артиллерию и РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 4 июня, ВСУ восемь раз обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские боевики вели огонь по Кировскому, Киевскому, Петровскому районам Донецка, Червоногвардейскому району Макеевки, Никитовскому району Горловки. Они применяли 155-, 152-миллиметровую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Напомним, что ВСУ за прошедшие сутки сорок семь раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 364 снаряда и ракеты. Под вражеским огнем находились Горловка (Никитовский, Центрально-Городской районы), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка и Кирилловка.

В результате один мирный житель погиб, еще пять - ранены. Повреждено шестнадцать жилых домов и три инфраструктурных объекта.

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