Восстановлен железнодорожный вокзал в Углегорске ДНР, который был разрушен ВСУ

В здании вокзала провели капитальный ремонт. Фото: Скриншот видео АГ Енакиево

На железнодорожной станции «Углегорск» завершено капитальное восстановление здания вокзала и благоустройство привокзальной территории. Они были повреждены обстрелами со стороны ВСУ в 2015 году.

- Мы завершили все строительные работы, но станцию пока не открыли, потому что сейчас идет закупка оборудования и мебели — столов, стульев. Об открытии станции будет сообщено дополнительно, оно состоится в этом году, — сегодня ДАН сообщил глава администрации города Сергей Захаров.

По его словам, помещение и прилегающая территория уже фактически готовы к сдаче в эксплуатацию. После восстановления здание сохранило исходные параметры приема пассажиров, его площадь не увеличена.

Углегорск — один из самых пострадавших в ходе боевых действий в Донбассе городов. По оценкам властей, после боев 2015 года он был разрушен примерно на 90 процентов. На вокзале были повреждены кровля, фасад, остекление, внутренние помещения.

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