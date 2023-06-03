Фонд «Защитники Отечества» в ДНР открыл горячую линию

Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР принял больше полусотни посетителей в первые дни работы. Фото: ТГ/Фонд «Защитники Отечества»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР открыл горячую линию и принял больше полусотни посетителей в первые дни работы. Об этом сегодня сообщили сотрудники фонда.

- Более 50 человек обратились за помощью в региональный филиал Фонда «Защитники Отечества» за два дня его работы. Большинство из них волновал вопрос получения статуса участника боевых действий. Посетители Фонда обращались по поводу оздоровления, медицинской реабилитации, восстановления в вузе, — сказано в сообщении в телеграм-канале фонда.

Отмечается, что проконсультироваться в фонде можно также по телефону горячей линии: +7-949-646-15-96. Все звонки записываются и отрабатываются социальными координаторами.

Напомним, что 31 мая фонд открыл филиалы во всех новых регионах, они приступили к работе на следующий день. Организация создана Президентом России Владимиром Путиным 3 апреля для поддержки бойцов СВО и их семей.

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