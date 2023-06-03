Санкт-Петербург поможет Мариуполю восстановить муниципальный архив, пострадавший во время боевых действий

В Мариуполе во время боевых действий пострадали тысячи зданий Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Санкт-Петербург поможет Мариуполю восстановить муниципальный архив. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию выставки «Мариуполь. Хроники возрождения», сообщил председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

Он заявил, что восхищается самоотверженностью мариупольских архивариусов, которые смогли сберечь большую часть документов.

- Хрупкие женщины – сотрудницы архива на своих руках, плечах перемещали тонны документов, чтобы их спасти. Потом сушили, сохраняли. От сохранности этих документов зависит пенсия людей, их статус, его подтверждение, решение многих житейских проблем, - сказал Петр Тищенко.

По его словам, петербургские специалисты проводят ревизию своих архивов и отсматривают все материалы, связанные с Мариуполем. В перспективе они смогут пополнить фонды муниципального архива города.

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