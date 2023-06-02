Прокуратура ДНР направила в Верховный суд два уголовных дела на украинских военных, которые расстреливали мирных жителей

Верховный суд рассмотрит дела по существу. Фото: ДАН

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении троих военнослужащих ВСУ, убивших мирных жителей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ПОЛУЧИЛИ ПРИКАЗ ОБ УСТРАНЕНИИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ 22 и 20 лет.

Они обвиняются по пунктам «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По версии следствия, с 15 марта по 4 апреля 2022 года обвиняемые, находясь на боевой позиции, расположенной вблизи дома № 192 по переулку Охотничий Мариуполя, задержали двоих гражданских мужчин и закрыли их в гараже до выяснения всех обстоятельств. В ходе проверки личных данных было установлено, что они не являются военнослужащими и корректировщиками Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, военнослужащие получили приказ от своего командира об устранении мирных жителей, после чего вывели их в заброшенный частный дом, где расстреляли из автомата Калашникова, а трупы сбросили в подвал. Позже они застрелили еще одного мужчину, передвигавшегося пешком по переулку недалеко от места их дислокации.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики для рассмотрения по существу.

ПО ПРИКАЗУ СТАРШЕГО СТРЕЛЯЛИ ПО ЛЕГКОВУШКАМ

Также прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, расстрелявшего троих мирных жителей.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя-санитара медицинского пункта батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины 22 лет. Он обвиняется по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 3 статьи 30, пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ, (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти) части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По версии следствия, с 15 по 30 марта 2022 года обвиняемый, находясь на боевой позиции «АзовИнтекс», расположенной по адресу: Мариуполь, улица Флотская, дом 204, исполняя приказ старшего боевой позиции совместно с другим военнослужащим расстреляли из крупнокалиберного пулемета и автомата Калашникова четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках дверей, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту.

В результате обстрела трое мужчин погибли на месте преступления, одному удалось укрыться от обстрела. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики для рассмотрения по существу. В отношении соучастников преступления уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

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