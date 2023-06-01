В ДНР система обязательного медицинского страхования начнет действовать с 1 января

С внедрением обязательного медицинского страхования объем бесплатной помощи для пациентов значительно возрастет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С 1 января 2024 года в Донецкой Народной Республике начнет действовать система обязательного медицинского страхования (ОМС). Лечебные учреждения региона будут бесплатно оказывать медуслуги только по полису ОМС.

ПОЛУЧИТЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ ГОДУ

Полис ОМС - это документ, который подтверждает право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

- В этом году вся медицинская помощь гражданам на территории ДНР оказывается бесплатно - без предъявления полиса обязательного медицинского страхования. Его наличие необходимо будет для получения медицинской помощи с 1 января следующего года, - рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Денисова.

ОФОРМЛЯЮТ БЕСПЛАТНО

Отметим, что оформление полиса – это бесплатная услуга.

- Гражданин при предоставлении медицинской помощи как в этом году, так и в следующем, по системе ОМС из своей зарплаты никаких отчислений вносить не будет. Страховые взносы за работающих граждан платит работодатель, а страховые взносы за детей, пенсионеров, временно неработающих вносит региональный бюджет, - сообщила Елена Денисова.

КАК ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС

Оформлением полисов в настоящее время занимаются все отделения МФЦ, расположенные на территории Республики. Получить полис в ДНР можно и через «Госуслуги», если на этом портале есть подтвержденная учетная запись.

- На сегодня через «Госуслуги» жители могут оформить этот документ только на себя. Система пока не настроена на оформление полиса ОМС на детей, - отмечает Елена Денисова. - Если родители оформили полис на себя, полис ОМС на ребенка нужно оформлять через нашу линию либо через МФЦ.

Еще один способ оформления полиса ОМС – прямо на работе. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования сейчас его разрабатывает.

- В ближайшее время мы организуем группы, которые будут выезжать к работодателям и очень оперативно оформлять полисы, - отметила Елена Денисова.

По ее словам, группы специалистов по оформлению полисов ОМС также будут сформированы для маломобильных жителей, граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ

Совершеннолетние граждане самостоятельно обращаются за полисом. Они подписывают заявление, предоставляя паспорт Российской Федерации и обязательно свой СНИЛС. Если в российском паспорте нет прописки, то это - не проблема. Можно указать адрес своего фактического места жительства в ДНР. Граждане, имеющие постоянную прописку на территории ЛНР или других регионов страны, но сейчас проживающие на территории ДНР, также могут оформить полис обязательного медицинского страхования.

- Для этого им необходимо указать свой адрес фактического местожительства именно в ДНР, - рассказывает директор территориального фонда обязательного медицинского страхования. - Жителям, не достигшим 18 лет, необходимо оформлять полис через своего представителя. Это может быть мама, папа или любой другой законный представитель несовершеннолетнего.

Кому еще нет 14 лет, для оформления полиса необходимо свидетельство о рождении. В пакете документов СНИЛС не требуется.

- Но если ребенку уже исполнилось 14 лет на момент оформления заявления и он имеет паспорт гражданина, то в этом случае наличие СНИЛС является обязательным, - отметила Елена Денисова.

КСТАТИ

Защитой прав на оказание и бесплатное предоставление медицинской помощи в регионе занимается Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Телефон горячей линии фонда: +7 949 502 30 80.

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