В ДНР начали оформлять электронные больничные листы

Цифровизация учета пациентов охватит все учреждения здравоохранения. Фото: Телеграм Ларисы Толстыкиной

В Донецкой Народной Республике началось оформление электронных больничных листов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Первыми оценить удобство электронного листка нетрудоспособности смогли врачи и пациенты Центральной городской клинической больницы № 6 города Донецка.

- Это большой шаг в развитии сферы здравоохранения Республики. Важно, что оформление электронного больничного значительно упрощает жизнь пациентов, которым теперь не нужно стоять в очередях за его получением. Врач сам заполняет нужную форму, - сообщила Лариса Валентиновна.

Отмечается, что уведомление о статусе больничного листа каждому пациенту будет приходить в личный кабинет на Госуслугах. В нем можно посмотреть, когда он был открыт, продлен закрыт или оплачен.

НА ОЧЕРЕДИ – ДРУГИЕ БОЛЬНИЦЫ

По словам Ларисы Толстыкиной, внедрение электронных больничных в других медицинских организациях ДНР запланировано уже в ближайшее время.

Напомним, что сейчас действует архивная система учета пациентов в больницах. Амбулаторные карточки хранятся в регистратурах по месту жительства и при необходимости их отдают на руки жителям, которым необходимо дообследоваться в других медицинских центрах. Такая система учета порой подвергается критике и не один год поднимается вопрос цифровизации карточек.

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