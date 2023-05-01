В Мариуполе таксопарк из Краснодара отроет вскоре свое представительство

На улицы приморского города автомобили выйдут уже в ближайшее время. Фото: Архив "КП"

Свое представительство на территории Мариуполя открывает таксопарк из Краснодара. На улицы приморского города автомобили выйдут уже в ближайшее время. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на главу администрации города Мариуполя Олега Моргуна.

ПЕРВЫЕ 20 АВТОМОБИЛЕЙ-ТАКСИ

Ранее сегодня на улицах Мариуполя была замечена колонна автомобилей с характерными для такси опознавательными знаками.

- В Краснодаре их головная контора, здесь действует обособленное предприятие. Пока двадцать машин официально в тестовом режиме сегодня проехали. Будет пятьдесят уже вот на этой неделе, наверное. Это сто рабочих мест, - сообщил приморского города.

По словам Олега Моргуна, к лету таксопарк планирует запустить в работу еще полсотни автомобилей.

НАБИРАЮТ СОТРУДНИКОВ

Кстати, как уточнили на предприятии, сегодняшний автопробег был тестовым - для оповещения горожан. Дату официального запуска таксопарка журналистам пока не озвучили, как и тарифы на проезд. Но при этом сообщили, что продолжают набор сотрудников в свою команду. Кроме парка автомобилей у перевозчика в Мариуполе есть своя станция техобслуживания.

К сведению: на сегодня день в Мариуполе работают семь служб такси.

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