Двое российских бойцов захватили опорный пункт ВСУ и взяли пленных близ Марьинки

Бойцы проявили смелость, выдержку и смекалку. Фото: Архив МВД ЛНР

Двое солдат группировки войск "Юг" захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении, рассказал журналистам боец с позывным Лис, пишет РИА Новости.

Лис уточнил, что его взводу приказали взять под контроль укрепления противника, из которых постоянно вели огонь по позициям российских подразделений.

- Мы в составе двух бойцов выдвинулись. Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там, — рассказал боец.

После трех часов ожесточенного боя Лис отослал своего сослуживца Тэда пополнить боекомплект, а сам продолжил удерживать позиции. По его словам, в какой-то момент ВСУ нанесли минометный удар по опорному пункту, за который он вел бой. Оказалось, что отбивавшие штурм боевики вызвали огонь на себя.

Затем один из украинских военных решил сдаться. В итоге российские бойцы заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После за ними отправили боевую машину для транспортировки военнопленных ВСУ. Сейчас готовятся документы для представления обоих бойцов к награде.

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