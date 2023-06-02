В Минобороны РФ сообщили об успешном продвижении «Ахмата» на марьинском направлении

Бойцы продвигаются вперед Фото: Александр КОЦ

Российские силы продолжают наступать на марьинском направлении - территории от вражеской армии зачищают подразделения отряда «Ахмат». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении, - говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Сообщается также, что на донецком направлении наиболее активные действия ведутся сейчас в районе Авдеевки.

- В ходе боев уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, три гаубицы Д-20, две боевые машины РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил о стратегической важности полного освобождения Марьинки. По словам лидера ДНР, это необходимо сделать в обозримой перспективе для дальнейшего продвижения российских войск.

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