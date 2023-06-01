Количество восстановленных домов в Мариуполе приближается к тысяче

Восстановление и строительство новых домов в приморском городе продолжается. Фото: Толстыкина/ТГ

Количество полностью восстановленных частных жилых домов в Мариуполе приближается к тысяче. Их ремонтируют в том числе местные жители, которые работают в строительных бригадах. Об этом рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун.

— На сегодняшний день в работе у строителей находятся более 90 объектов. Это дома, которые получили минимальную или среднюю степень повреждений в ходе боевых действий. К первой тысяче близится количество уже полностью восстановленных домов. Сегодня таких 967, — рассказал глава приморского города.

Моргун добавил, что в Мариуполе продолжается трудоустройство местных жителей.

— Они будут помогать мариупольцам восстанавливать как индивидуальные жилые строения, так и поврежденные квартиры в многоэтажных домах, — подчеркнул мэр.

Напомним, что в Мариуполе открыли детский сад на 90 мест. Специалисты отремонтировали фасад, внутренние помещения, оснастили детские площадки всем необходимым для развития детей.

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